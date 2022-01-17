Нариман Абдуллаев: Чемпионат Азербайджана по боксу был успешным

Интервью Report со старшим тренером мужской сборной Азербайджана по боксу Нариманом Абдуллаевым.

Интервью Report со старшим тренером мужской сборной Азербайджана по боксу Нариманом Абдуллаевым.

- Чемпионат Азербайджана по боксу завершился. Как Вы оцениваете соревнование?

- На чемпионате всегда было много участников, в нем участвовали 130,150 и 160 спортсменов. На этот раз было ровно 100 участников. На ринги наряду с молодыми боксерами вышли также наши известные спортсмены. Было достаточно молодых боксеров, которые также показали свои способности, выступили успешно. В целом, чемпионат страны получился успешным.

- Каковы ожидания от ставших чемпионами молодых спортсменов. Привлек ли кто-то из них Ваше внимание?

- Пока не хочу называть имен. Есть спортсмены, которые в хорошем смысле слова привлекли наше внимание. Мы их перепроверим. Эти боксеры будут представлять нашу страну на международных турнирах. Выступать вне страны не то же самое, что выступать на республиканском первенстве.

- Мухаммед Абдуллаев в весовой категории +92 кг вновь стал чемпионом страны. В тяжелом весе нет спортсмена, который мог бы его одолеть?

- Нет, пока нет боксера, который мог бы ему противостоять. Абдуллаев – лидер нашей страны. Он проявляет себя не только в Азербайджане, но и за его пределами. У него прекрасная техника. Если он улучшит физические показатели, будет еще лучше. Пока в этом весе никто не может превзойти его.

- Джавид Челебиев и Кямран Шахсуварлы проиграли. Какова их судьба в сборной? Новые чемпионы заменят их в составе сборной?

- Нет, молодые боксеры в первую очередь отправятся на международные соревнования. Они должны постараться показать себя. Челебиев и Шахсуварлы наши ведущие боксеры. У них опыта больше, чем у молодых. Только отмечу, возможно, из-за пандемии они хуже подготовились, не смогли тренироваться, как того хотели.

- Джавид Челебиев проиграл на Летних олимпийских играх Токио-2020. Мог ли этот проигрыш оказать психологическое воздействие на спортсмена?

- Не без этого. Я говорил и с самим Джавидом. Он сказал, что еще не оправился. Однако все видели, насколько сложной была встреча в Токио. Немного неверно говорить, что Джавид там проиграл. После олимпиады Челебиев пережил стресс, очень переживал после соревнований. Мне он сказал, что все еще не пришел в себя после встречи в Токио.

- Несколько соперников Кямрана Шахсуварлы отказались выйти на ринг до финала. В чем причина этого?

- Отказавшиеся были. На взвешивании нам сказали, что у одного из спортсменов поднялась температура, а у другого имеется травма, поэтому они не участвовали в соревновании. Я не могу сказать точнее того, что сказали их наставники. Но все же Кямран в финале проиграл, и встреча прошла напряженно.

- В чем причина отсутствия на чемпионате Альфонсо Домингеса в весовой категории 81 кг?

- Домингес участвовал в очень сложных встречах, завоевал бронзовую медаль на олимпиаде и стал чемпионом мира. Такие спортсмены после подобных результатов освобождаются не только у нас, но и в других странах. Честно говоря, тут у него и соперников не было. Домингес показал себя и завоевал медали, такие спортсмены имеют право на отдых.

- Что ждет сборную в будущем? Планируются ли учебно-тренировочные сборы?

- Пока каких-то планов нет. Мы объявим, если будут новости в связи со сборной.