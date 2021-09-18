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Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств

Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств Очередной бой провел азербайджанский боец ​​ММА Нариман Аббасов.
Индивидуальные
18 сентября 2021 г. 01:35
Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств

Очередной бой провел азербайджанский боец ​​ММА Нариман Аббасов.

Как сообщает Report, 27-летний спортсмен встречался с российский бойцом смешанных единоборств, президентом лиги Eagle FC Шамилем Завуровым. Поединок состоялся на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Бой завершился уже в первом раунде победой Аббасова техническим нокаутом. Таким образом, была прервана серия из пяти побед Завурова подряд.

37-летний Шамиль Завуров выступал в смешанных единоборствах с 2004 года. На его счету 40 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. Для Шамиля этот поединок стал третьим в 2021 году. Ранее он объявил, что завершит карьеру после этого боя.

Для 27-летнего Наримана Аббасова этот бой был 30-м в смешанных единоборствах. На его счету 27 побед и три поражения.

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Версия на азербайджанском языке Nəriman Abbasov Nurməhəmmədovun qohumuna nokautla qalib gəlib

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