Наказанный за допинг борец не входил в состав сборной Азербайджана

Борец Магомед Абдуллазаде, дисквалифицированный на 48 месяцев после положительного результата допинг-теста, не принимал участия в международных соревнованиях и не входил в состав сборной Азербайджана.

Борец Магомед Абдуллазаде, дисквалифицированный на 48 месяцев после положительного результата допинг-теста, не принимал участия в международных соревнованиях и не входил в состав сборной Азербайджана.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Федерации борьбы Азербайджана Сархан Мусаев.

По его словам, Абдуллазаде выступал на чемпионате Азербайджана среди молодежи, где занял третье место.

"После каждого чемпионата у спортсменов, завоевавших медали, берутся пробы. Тест Магомеда оказался положительным, поэтому он был дисквалифицирован. Однако это произошло после чемпионата Азербайджана, который проходил в конце января - начале февраля 2024 года", - отметил он.

Следует отметить, что Магомед Абдуллазаде был дисквалифицирован на 4 года. Ему запрещено выступать до 15 марта 2028 года.