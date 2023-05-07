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Награждены победители "Бакинского марафона 2023"

Награждены победители "Бакинского марафона 2023" Награждены победители "Бакинского марафона 2023".
Индивидуальные
7 мая 2023 г. 14:53
Награждены победители Бакинского марафона 2023

Награждены победители "Бакинского марафона 2023".

Как сообщает Report, награды были вручены в двух номинациях. В мужской и женской категориях победитель был награжден призами и подарками в размере 3 000 AZN, занявшие 2-ое место - 2 000 AZN, 3-е место - 1 000 AZN, а также медалями и сертификатами.

Напомним, что первым среди мужчин финишировал украинец Богдан Симонович. Второе место занял Давид Караташвили из Грузии, третье - Аркан Чобан из Турции.

Среди женщин украинка Наталья Симонович опередила всех. Второй стала турчанка Хасибе Демир, третьей – еще одна представительница Украины Валентина Полтавская.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Marafonu 2023”ün qalibləri mükafatlandırılıb

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