Награждены медалисты III Летних юношеских Олимпийских игр

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальном олимпийском комитете (НОК) состоялась церемония награждения медалистов олимпийской команды Азербайджана, принявшей участие в III Летних юношеских Олимпийских играх в столице Аргентины, Буэнос-Айресе.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, замминистра Исмаил Исмаилов, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, генсек структуры Агаджан Абыев, заместитель генсека НОК Азер Алиев, представители федераций и др.

Открывший церемонию вступительным словом Ч.Гусейнзаде поздравил атлетов с достижениями. А.Рагимов оценил участие азербайджанских спортсменов в III Летних юношеских Олимпийских играх как отрадное явление.

После спортсмены были награждены.

Спортсмены и тренеры в своих выступлениях поблагодарили НОК и министерство молодежи и спорта. В завершение было сделано фото на память.

Отметим, что отправившиеся в Аргентину 17 азербайджанских спортсменов завоевали 2 золотые, 1 серебряную, 3 бронзовые медали.

В результате Азербайджан занял по медальному зачету 34 место, по количеству медалей - 38 место среди 208 стран.