Начался набор волонтеров на 2019 Гран-при Азербайджана "Формула 1"

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit (BCC) приступила к регистрации волонтеров для предстоящего гоночного уик-энда Гран-при Азербайджана "Формула 1", который пройдет 26-28 апреля 2019 года в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе BCC, на четвертый по счету гоночный уик-энд в Азербайджане BCC планирует привлечь 3000 энергичных добровольцев, уделяя особое внимание владению иностранными языками.

Успешно прошедшие отбор волонтеры сыграют ключевую роль в организации Гран-при Азербайджана "Формула 1" в 2019 году, приветствуя гостей и высокопоставленных лиц, оказывая помощь зрителям и представителям СМИ, работая непосредственно в Бакинском клубе маршалов, транспортной и других сферах.

Для Академии Baku City Circuit профессиональное развитие добровольцев так же важно, как и подготовка к гонке. Предстоящий сезон обещает волонтерам ряд новшеств, включая вовлечение их в различные тренинги и семинары, направленные на развитие личностных качеств и профессиональных навыков, которые необходимы для их карьерного роста. Добровольцы, участвующие в тренингах по различным направлениям, получат возможность приобрести новые знания и обменяться идеями с другими членами команды. Кроме того, программа планирует проведение ряда мероприятий для повышения командного духа и развития навыков командной работы.

Волонтерами могут стать лица, достигшие 16-летнего возраста, владеющие достаточно хорошим уровнем английского языка (будет отдано предпочтение кандидатам, обладающим дополнительными иностранными языками) и способные работать в напряженном режиме.

Каждый, кто хочет получить опыт, приобрести новые навыки, встретить новых друзей или расширить сферу общения, может присоединиться к программе и пройти регистрацию по ссылке http://volunteers.bakucitycircuit.com.

Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формула 1" пройдет 26-28 апреля.