На зимней Олимпиаде в Италии сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта

На XXV зимних Олимпийских играх, проходящих в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта.

Как сообщает Report, будут разыграны медали в биатлоне, бобслее, лыжным гонкам, кёрлингу, фристайлу, хоккею, ски-альпинизму и конькобежному спорту.

В медальном зачете соревнований Норвегия занимает первое место. Скандинавская страна на данный момент завоевала 37 награды (17 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых). США (10 золотых, 12 серебряных, 7 бронзовых) на втором месте, а Италия (9 золотых, 5 серебряных, 13 бронзовых) - на третьем.

Горнолыжница из Азербайджана Анастасия Папатома приняла участие в соревнованиях по слалому. По итогам двух попыток спортсменка с результатом 2:09:15 заняла 51-е место среди 95 участников.

Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев в короткой программе занял последнее, 29-ое место, с результатом 63,63 балла и не попал в произвольную программу.

Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.