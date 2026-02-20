Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Индивидуальные
    • 20 февраля, 2026
    • 11:05
    На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 7 видам спорта

    На XXV зимних Олимпийских играх, организованных в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, сегодня пройдут соревнования по 7 видам спорта.

    Как сообщает Report, соревнования пройдут по биатлону, бобслею, кёрлингу, фристайлу, хоккею, скоростному бегу на коньках и конькобежному спорту.

    В медальном зачете соревнований Норвегия занимает первое место. Скандинавская страна на данный момент завоевала 34 награды (16 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых). США (9 золотых, 12 серебряных, 6 бронзовых) на втором месте, а Италия (9 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых) - на третьем.

    Горнолыжница из Азербайджана Анастасия Папатома приняла участие в соревнованиях по слалому. По итогам двух попыток спортсменка с результатом 2:09:15 заняла 51-е место среди 95 участников.

    Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев в короткой программе занял последнее место среди 29 спортсменов с результатом 63,63 балла и прекратил борьбу.

    Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

