На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 7 видам спорта

На XXV зимних Олимпийских играх, организованных в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, сегодня пройдут соревнования по 7 видам спорта.

Как сообщает Report, соревнования пройдут по биатлону, бобслею, кёрлингу, фристайлу, хоккею, скоростному бегу на коньках и конькобежному спорту.

В медальном зачете соревнований Норвегия занимает первое место. Скандинавская страна на данный момент завоевала 34 награды (16 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых). США (9 золотых, 12 серебряных, 6 бронзовых) на втором месте, а Италия (9 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых) - на третьем.

Горнолыжница из Азербайджана Анастасия Папатома приняла участие в соревнованиях по слалому. По итогам двух попыток спортсменка с результатом 2:09:15 заняла 51-е место среди 95 участников.

Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев в короткой программе занял последнее место среди 29 спортсменов с результатом 63,63 балла и прекратил борьбу.

Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.