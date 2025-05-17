О нас

На выставке классических автомобилей представлен самый старый кабриолет в стране

На выставке классических автомобилей представлен самый старый кабриолет в стране Жители столицы и гости наслаждаются выставкой классических автомобилей, проходящей в Баку.
Индивидуальные
17 мая 2025 г. 13:15
На выставке классических автомобилей представлен самый старый кабриолет в стране

На выставке классических автомобилей, проводимой в Баку в рамках проекта "Эволюция скорости", представлен самый старый кабриолет в стране.

Как сообщает Report, владелец автомобиля Эльмар Сардаров рассказал, что привез в страну модель Roselli производства компании Mercedes-Benz два года назад и в прошлом году зарегистрировал его как самый старый автомобиль в стране.

"Под капотом оригинальный двигатель, но коробка передач была заменена. Это кабриолет, я сам открываю и закрываю верх. На двухлитровом двигателе я разгонялся максимум до 100 км/час, хотя на спидометре 120. Я провел некоторые работы по рестайлингу автомобиля", - отметил он.

Напомним, что выставка, начавшаяся сегодня, продолжится завтра демонстрацией скоростных автомобилей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ölkədə ən klassik retro maşının sürücüsü: "Sakinlər və qonaqlar sərgidən zövq alırlar"

Экслюзивные новости

Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi