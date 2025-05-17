На выставке классических автомобилей представлен самый старый кабриолет в стране

Жители столицы и гости наслаждаются выставкой классических автомобилей, проходящей в Баку.

На выставке классических автомобилей, проводимой в Баку в рамках проекта "Эволюция скорости", представлен самый старый кабриолет в стране.

Как сообщает Report, владелец автомобиля Эльмар Сардаров рассказал, что привез в страну модель Roselli производства компании Mercedes-Benz два года назад и в прошлом году зарегистрировал его как самый старый автомобиль в стране.

"Под капотом оригинальный двигатель, но коробка передач была заменена. Это кабриолет, я сам открываю и закрываю верх. На двухлитровом двигателе я разгонялся максимум до 100 км/час, хотя на спидометре 120. Я провел некоторые работы по рестайлингу автомобиля", - отметил он.

Напомним, что выставка, начавшаяся сегодня, продолжится завтра демонстрацией скоростных автомобилей.