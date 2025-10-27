Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    На сайте IJF опубликована статья о проведении чемпионата мира по дзюдо в Азербайджане

    Индивидуальные
    • 27 октября, 2025
    • 18:59
    На сайте Международной федерации дзюдо (IJF) опубликована статья о чемпионате мира по дзюдо 2026 года, который будет принимать Азербайджан.

    Как сообщает Report, в материале отмечается, что столица страны Баку готовится вновь принять мировое первенство, став центром внимания спортивного сообщества.

    Федерация подчеркнула высокий уровень организации соревнований в Азербайджане и успешный опыт проведения чемпионата мира 2018 года.

    Президент IJF Мариус Визер выразил уверенность в том, что предстоящее мировое первенство пройдет на самом высоком уровне.

    "Мы рады, что чемпионат мира снова состоится в Баку. Этот выбор гарантирует наивысший уровень как на татами, так и в плане организации. Азербайджан на протяжении многих лет демонстрирует высокий уровень спортивного мастерства и организации. Уверен, что предстоящий турнир станет настоящим праздником дзюдо", - заявил он.

    Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев отметил, что проведение турнира в Баку символизирует признание достижений страны в развитии дзюдо и вдохновит новое поколение спортсменов.

    "Для нас это большая честь. Мы с нетерпением ждем возможности принять лучших дзюдоистов мира. Это вдохновит молодое поколение и еще больше укрепит основу нашего национального движения дзюдо", - добавил он.

    В статье IJF также подчеркивается, что чемпионат мира в Баку станет ключевым этапом на пути к Олимпийским играм 2028 года. "Одно из самых важных спортивных событий года соберет сильнейших дзюдоистов планеты", - говорится в материале.

    чемпионат мира по дзюдо Азербайджан Международная федерация дзюдо
    IJF Azərbaycanın 2026-cı il dünya çempionatını qəbul edəcəyi barədə məqalə yayımlayıb

    Фото

    Фото

