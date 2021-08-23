О нас
Report Georgia
Аудио новости

На открытии Паралимпийских игр пронесут флаг Афганистана

На открытии Паралимпийских игр пронесут флаг Афганистана На церемонии открытия Паралимпийских игр — 2020 в Токио пронесут флаг Афганистана в знак солидарности со спортсменами страны, которые не смогут принять участие в соревнованиях.
Индивидуальные
23 августа 2021 г. 15:22
На открытии Паралимпийских игр пронесут флаг Афганистана

На церемонии открытия Паралимпийских игр — 2020 в Токио пронесут флаг Афганистана в знак солидарности со спортсменами страны, которые не смогут принять участие в соревнованиях.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Знаменосцем будет представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее сообщалось, что сборная Афганистана не примет участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио из-за ситуации в стране.

Летняя Паралимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Afghan flag to be showcased at opening of Paralympic Games
Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Açılış mərasimində Əfqanıstan bayrağı da olacaq

Самое важное

Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
ФотоАзербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
22 августа 2021 г. 12:48
Азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
ФотоАзербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
21 августа 2021 г. 19:06
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
21 августа 2021 г. 14:02
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
20 августа 2021 г. 18:57
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26
Шушинцы на Джыдыр-дюзю
ФотоШушинцы на Джыдыр-дюзю
19 августа 2021 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi