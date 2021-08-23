На открытии Паралимпийских игр пронесут флаг Афганистана

На церемонии открытия Паралимпийских игр — 2020 в Токио пронесут флаг Афганистана в знак солидарности со спортсменами страны, которые не смогут принять участие в соревнованиях.

На церемонии открытия Паралимпийских игр — 2020 в Токио пронесут флаг Афганистана в знак солидарности со спортсменами страны, которые не смогут принять участие в соревнованиях.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Знаменосцем будет представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее сообщалось, что сборная Афганистана не примет участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио из-за ситуации в стране.

Летняя Паралимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.