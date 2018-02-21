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    На Олимпиаде состоялась жеребьевка слаломистов

    26-летний азербайджанский спортсмен выступит 68-м в соревновании по слалому

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхеньяне состоялась жеребьевка слаломистов. Отметим, что в этом виде спорта Азербайджан представляет Патрик Брахнер. 

    Об этом Report заявил глава азербайджанской миссии на Олимпийских играх Анар Багиров. Он отметил, что 26-летний спортсмен выступит 22 февраля 68-м. В целом, в соревновании примут участие 112 слаломистов.
    Отметим, что первый проезд слаломистов состоится завтра в 10:00 по местному времени (в 05:00 по бакинскому времени), второй проезд, в котором и определятся финалисты, состоится в 13:30 (в 8:30 по бакинскому времени).

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