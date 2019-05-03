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На Национальной гимнастической арене пройдет еще одно грандиозное соревнование

На Национальной гимнастической арене пройдет еще одно соревнование

Чемпионат мира 2020 года по аэробике пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG), решение по этому поводу было принято на прошедшем в Санкт-Петербурге заседании Исполнительного комитета структуры. 

Соревнования организуют 14-16 мая на Национальной гимнастической арене. 

На заседании приняли решение о проведении 23-25 октября 2020 года в Анталье выборов на руководящий пост в FIG. 

Здесь станут известны имена нового президента и вице-президента структуры. Нынешний президент FIG, японец Моринари Ватанабе был избран на указанную должность в 2016 году. 

Еще одно новшество связано с изображением впредь на спортивных формах спортсменов логотипов национальных федераций. На форме также должны указываться флаг и название страны. 

На основе новой программы Фонд солидарности FİG окажет развивающимся национальным федерациям помощь в обеспечении формами. 

Напомним, 24-26 мая этого года в Баку пройдет чемпионат Европы по аэробике.  

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