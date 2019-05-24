Армянская гимнастка: На месте Мхитаряна я бы приехала в Баку и была рядом с командой

"В Баку все добродушные. Если просишь помощи, сразу же помогают".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил армянский гимнаст Гарсеван Джанасян, который выступает в составе сборной России на проходящем в Баку чемпионе Европы по аэробике.

Гимнаст, участвующий в соревновании с сестрой Духик Джанасян, поделился впечатлениями о Баку: "В Баку нас все устраивает. Безопасность здесь на высоком уровне. Мы гуляли по Баку, здесь очень красиво и мы могли гулять совершенно свободно".

Его сестра Духик Джанасян также положительно отозвалась о Баку: "Здесь все супер - азербайджанские блюда, условия проживания, доброе отношение, солнечный Баку, добродушные люди, которые во всем нам помогают".

Г.Джанасян также прокомментировал отказ армянского футболиста английского "Арсенала" Хенриха Мхитаряна приехать в Баку на финальную игру Лиги Европы УЕФА против "Челси" и сказал, что люди разные: "Азербайджан совершенно безопасная страна, поэтому мы здесь".

Д.Джанасян же добавила, что на месте Мхитаряна приехала бы в Баку и была бы рядом с командой, поддерживала ее.