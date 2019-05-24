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Армянская гимнастка: На месте Мхитаряна я бы приехала в Баку и была рядом с командой

На месте Мхитаряна я бы приехала в Баку и была рядом с командой
Здесь все супер - азербайджанские блюда, условия проживания, доброе отношение, солнечный Баку, добродушные люди

"В Баку все добродушные. Если просишь помощи, сразу же помогают".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил армянский гимнаст Гарсеван Джанасян, который выступает в составе сборной России на проходящем в Баку чемпионе Европы по аэробике.

Гимнаст, участвующий в соревновании с сестрой Духик Джанасян, поделился впечатлениями о Баку: "В Баку нас все устраивает. Безопасность здесь на высоком уровне. Мы гуляли по Баку, здесь очень красиво и мы могли гулять совершенно свободно".

Его сестра Духик Джанасян также положительно отозвалась о Баку: "Здесь все супер - азербайджанские блюда, условия проживания, доброе отношение, солнечный Баку, добродушные люди, которые во всем нам помогают".

Г.Джанасян также прокомментировал отказ армянского футболиста английского "Арсенала" Хенриха Мхитаряна приехать в Баку на финальную игру Лиги Европы УЕФА против "Челси" и сказал, что люди разные: "Азербайджан совершенно безопасная страна, поэтому мы здесь".

Д.Джанасян же добавила, что на месте Мхитаряна приехала бы в Баку и была бы рядом с командой, поддерживала ее.

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