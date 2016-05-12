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    На IV Играх исламской солидарности примут участие более 5 000 спортсменов в 20-ти видах спорта

    В Баку началось заседание Координационной комиссии Спортивной федерации исламской солидарности

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня, за год до начала предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности состоялась встреча руководящего состава Координационной комиссии Спортивной федерации исламской солидарности (İSSF).

    Как сообщили Report в пресс-службе  министерства молодежи и спорта Азербайджана, мероприятие начало работу под председательством I вице-президента İSSF, председателя Координационной комиссии, полковника Хамада Калкаба Мальбоума.

    На заседании представители Координационной комиссии просмотрели ряд презентаций, подготовленных Азербайджанским операционным комитетом исламских игр (AISGOC).

    В ходе семинара делегатов проинформировали о месте проведения спортивных мероприятий, спортивных программах, церемониях открытия и закрытия и других организационных новшествах.

    "В мире спорта Азербайджан обладает большим наследием. Мы уверены, что IV Игры исламской солидарности Азербайджан организует на высоком уровне как для спортсменов, так и для зрителей", - заявил Хамад Калкаба Мальбоум, выразивший удовлетворение повторным пребыванием в Баку и большими и значимыми успехами в подготовительной работе.

    "Высокий настрой оргкомитета в процессе подготовки к играм нас очень радует и мы с нетерпением ждем этапа, когда до игр останется 1 год", - заявил он.

    По словам министра молодежи и спорта, главного исполнительного директора AISGOC Азада Рагимова, принятие в Баку Координационной комиссии позволяет вновь оглянуться на проделанную работу и обсудить предстоящие планы: "Во время 12-дневных IV Игр исламской солидарности будут бороться более 5 000 спортсменов по 20-ти видам спорта. Учитывая успешность проводимых Азербайджаном крупных спортивных соревнований, уверены, что посетившие страну делегации уедут из Азербайджана с хорошими впечатлениями".

    Отметим, что представители İSSF примут участие на Гала обеде по случаю предстоящих через год игр и вместе с бакинцами начнут обратный отсчет игр. 

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