    На III Играх СНГ в Азербайджане будут созданы фан-зоны

    Индивидуальные
    • 23 сентября, 2025
    • 15:33
    На III Играх СНГ в Азербайджане будут созданы фан-зоны

    В Гяндже и Габале будут организованы фан-зоны для болельщиков в рамках III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе соревнований.

    Фан-зона в Гяндже будет установлена перед зданием городской Исполнительной власти, а в Габале - в парке Гейдара Алиева. Фан-зоны станут местом, насыщенным спортивными, развлекательными и культурными программами как для местных жителей, так и для гостей.

    Концепция развлекательных зон включает сцену, интерактивные игровые зоны, фотозоны, встречи с маскотами, стенды с едой и напитками, детский и художественный уголок, спортивную зону, а также DJ и музыкальные программы.

    Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября этого года в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемония открытия соревнований состоится 28 сентября, а церемония закрытия - 8 октября на Гянджинском городском стадионе.

