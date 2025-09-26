Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    • 26 сентября, 2025
    • 15:29
    В соревнованиях по дзюдо на III Играх СНГ Азербайджан представят 28 спортсменов

    В соревнованиях по дзюдо на III Играх СНГ Азербайджан будут представлять 28 спортсменов.

    Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, в соревнованиях выступят 16 юношей и 12 девушек, которые будут бороться в 16 весовых категориях.

    Среди девушек на татами выйдут Сунай Саламова (40 кг), Гюльшан Гусейнова, Хадиджа Абдуллаева (обе 44 кг), Лейла Алекперова, Нармин Агамирзазаде (обе 48 кг), Айсун Мамедова (52 кг), Назакет Велиева, Гюльназ Мамедтагиева (обе 57 кг), Айдан Алиева (63 кг), Фидан Джалилли, Масума Мамедли (70 кг), Земфира Алиева (+70 кг).

    Среди юношей Азербайджан будут представлять Девид Махмудов, Анар Гулиев (оба 50 кг), Ибрагим Талыбов, Мамедали Гусиев (55 кг), Зейд Алескеров, Роял Гаибов (60 кг), Гусейн Гусейнов, Фахри Сахибзаде (66 кг), Садиг Мамедов, Юсиф Назар (73 кг), Мухаммед Агакишиев, Абдулла Рахматов (81 кг), Нуреддин Алиев, Саид Гусейнов (оба 90 кг), Тунар Фарзалиев, Субхан Ахундов (+90 кг).

    Отметим, что в соревнованиях по дзюдо на III Играх СНГ наряду с Азербайджаном примут участие 91 спортсмен (50 юношей, 41 девушка) из Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Соревнования по дзюдо пройдут 4-5 октября в Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе.

