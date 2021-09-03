На I играх СНГ первым прозвучал гимн Азербайджана

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихад Гулузаде вошел в историю I игр СНГ, проходящих в Казани.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихад Гулузаде вошел в историю I игр СНГ, проходящих в Казани.

Как сообщает Report, борец, выступающий в весовой категории до 55 кг, стал первым спортсменом, завоевавшим золотую медаль.

Таким образом, на I играх СНГ первым прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Хотя первую золотую медаль в соревнованиях в категории до 82 кг завоевал россиянин Ауес Гонибов, из-за малого количества спортсменов в этой весовой категории финальный поединок не состоялся . По этой причине церемония награждения борцов, занявших призовые места не состоялась.