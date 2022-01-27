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На Гран-при в Португалии Азербайджан представят пять дзюдоистов

На Гран-при в Португалии Азербайджан представят пять дзюдоистов Проведена жеребьевка Гран-при по дзюдо, который стартует 28 января в португальском городе Алмада.
Индивидуальные
27 января 2022 г. 19:44
На Гран-при в Португалии Азербайджан представят пять дзюдоистов

Проведена жеребьевка Гран-при по дзюдо, который стартует 28 января в португальском городе Алмада.

Как сообщает Report, определились первые соперники азербайджанских спортсменов на турнире, который продлится три дня.

Хотя Азербайджан первоначально должны были представлять 12 дзюдоистов, как видно по результатам жеребьевки, только пять из них смогут испытать свои силы на соревнованиях. Остальные семь спортсменов - Яшар Наджафов (66 кг), Нариман Мирзоев, Замеддин Поладов (оба 73 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Руфат Исмаилов (90 кг), Сабина Алиева (52 кг), Айдан Велиева и Шафаг Гамидова (обе 48 кг) не были допущены к соревнованиям по разным причинам, в частности из-за заражения коронавирусом.

Мужчины

60 кг

1/16 финала. Балабек Агаев - Бахром Ботуров (Узбекистан)

1/16 финала. Ровшан Алиев - Аллан Кувабара (Бразилия)

100 кг

1/8 финала. Адиль Керимли - Станислав Банчук (Израиль)

+100 кг

1/8 финала. Имран Юсифов - Кристиан Коновал (США)

1/8 финала. Ушанги Кокаури - Клемен Мусумади (Конго).

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliyadakı Qran-pridə Azərbaycanın 5 cüdoçusu çıxış edəcək

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