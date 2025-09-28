На городском стадионе Гянджи проходит церемония открытия III Игр СНГ - Прямая трансляция

На городском стадионе Гянджи проходит церемония открытия III Игр СНГ.

Как сообщает корреспондент Report с места события, в мероприятии принимают участие официальные гости, представители международных спортивных организаций, спортсмены и зрители.

Во время парада открытия азербайджанский флаг будут нести каратист Асиман Гурбанлы и тхэквондистка Земфира Гасанзаде.

Отметим, что соревнования, стартовавшие два дня назад, собрали 1 624 спортсмена и 2 337 представителей из 13 стран. Азербайджан представлен 340 спортсменами, Пакистан – 4, Россия – 262, Узбекистан – 254, Беларусь – 240, Казахстан – 147, Таджикистан – 144, Кыргызстан – 126, Туркменистан – 48, Турция – 38, Куба – 11, Кувейт – 6, Оман – 4.

Закрытие Игр состоится 8 октября на стадионе города Гянджа.