 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На чемпионате мира по дзюдо три страны завоевали первые медали

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ На проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо три страны завоевали первые медали. 

    Как сообщает Report, в женской борьбе определились победительницы по весовой категории 70 кг, а в мужской -  90 кг.

    В женской борьбе колумбийская спортсменка Юри Альвеар принесла своей стране первую медаль, став бронзовой призершей чемпионата. Обладательницей другой бронзовой медали в той же весовой категории стала японка Йоко Оно. Ее землячка Араи Тидзуру в финале стала чемпионкой мира, обыграв француженку Мари-Ева Гае. 

    В мужской борьбе Николоз Шеразадишвили принес Испании первую медаль, став чемпионом. В финале он превзошел кубинца Сильва Моралеса. Бронзовые медали в данной весовой категории завоевали японец Кента Нагасава и француз Аксель Клерже. 

    Отметим, что Азербайджан в данных весовых категориях представлен в категории 90 кг. Однако, проиграв в 1/16 финала, Мамедали Мехтиев приостановил борьбу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi