На чемпионате мира по дзюдо три страны завоевали первые медали

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ На проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо три страны завоевали первые медали.

Как сообщает Report, в женской борьбе определились победительницы по весовой категории 70 кг, а в мужской - 90 кг.

В женской борьбе колумбийская спортсменка Юри Альвеар принесла своей стране первую медаль, став бронзовой призершей чемпионата. Обладательницей другой бронзовой медали в той же весовой категории стала японка Йоко Оно. Ее землячка Араи Тидзуру в финале стала чемпионкой мира, обыграв француженку Мари-Ева Гае.

В мужской борьбе Николоз Шеразадишвили принес Испании первую медаль, став чемпионом. В финале он превзошел кубинца Сильва Моралеса. Бронзовые медали в данной весовой категории завоевали японец Кента Нагасава и француз Аксель Клерже.

Отметим, что Азербайджан в данных весовых категориях представлен в категории 90 кг. Однако, проиграв в 1/16 финала, Мамедали Мехтиев приостановил борьбу.