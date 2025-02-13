На чемпионате Азербайджана по шахматам стартуют финальные матчи

Сегодня начнутся финальные партии чемпионата Азербайджана по шахматам.

Сегодня начнутся финальные партии чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, в решающем раунде встретятся Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов.

В матче за третье место встретятся Теймур Раджабов и Мисратдин Искендеров.

В женском финале Говхар Бейдуллаева сыграет с Гюнай Мамедзаде. За третье место поборются Ульвия Фаталиева и Гульнар Мамедова.

Вторые матчи между этими парами состоятся 14 февраля.

Призовой фонд мужского соревнования составляет 60 000 манатов, а женского - 30 000 манатов.