На "Бакинском марафоне 2026" за первенство будут бороться 25 тыс. участников

На участие в "Бакинском марафоне 2026", который состоится 3 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, зарегистрировались 25 тыс. человек.

Как сообщает Report, наряду с гражданами Азербайджана в марафоне примут участие также граждане США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.

Как и в предыдущих марафонах, в нынешнем забеге примут участие также лица с ограниченными возможностями здоровья и с синдромом Дауна.

Отметим, что 26 апреля на Лондонском марафоне был установлен новый мировой рекорд. Кенийский атлет Себастьян Саве, став победителем марафона, обновил мировой рекорд, преодолев дистанцию 42.195 км менее чем за два часа - за 1 час 59 минут 30 секунд. Среди женщин победу одержала эфиопская спортсменка Тигст Ассефа с результатом 2 часа 15 минут 41 секунда.

3 мая в рамках Бакинского марафона впервые пройдет забег на дистанцию 42 км, в котором мужчины и женщины будут соревноваться за призовые места: старт - с Площади Государственного флага, финиш - на территории Sea Breeze.