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    Мужская сборная Азербайджана обыграла Аргентину на шахматной олимпиаде в Самарканде

    Индивидуальные
    • 21 сентября, 2026
    • 18:45
    Мужская сборная Азербайджана обыграла Аргентину на шахматной олимпиаде в Самарканде

    Мужская сборная Азербайджана обыграла Аргентину в шестом туре Всемирной шахматной олимпиады, тогда как женская команда потерпела первое поражение на турнире, уступив Казахстану.

    Как сообщает Report, соревнования проходят в узбекском Самарканде.

    Мужская сборная Азербайджана победила команду Аргентины со счетом 2,5:1,5. Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Магомед Мурадлы завершили свои партии вничью, а Айдын Сулейманлы одержал победу над соперником.

    Женская команда Азербайджана уступила Казахстану с аналогичным счетом - 1,5:2,5. Хадиджа Баладжаева, Говхар Бейдуллаева и Гюльнар Мамедова сыграли вничью, а Гюнай Мамедзаде потерпела поражение.

    Ранее мужская сборная победила Марокко (4:0), Филиппины (3:1) и Швейцарию (3:1), а также сыграла вничью с Чехией (2:2) и Румынией (2:2).

    Женская команда Азербайджана выиграла первые пять матчей, одолев Гватемалу (4:0), Данию (4:0), Швецию (2,5:1,5), Англию (2,5:1,5) и Сербию (3:1).

    После шести туров мужская сборная Азербайджана с 10 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а женская команда с 10 очками располагается на 9-й позиции.

    Всемирная шахматная олимпиада проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров. Соревнования завершатся 27 сентября.

    Шахрияр Мамедъяров Федерация шахмат Азербайджана
    Şahmat Olimpiadası: Azərbaycanın kişi komandası qələbə qazanıb, qadınlar isə məğlub olublar

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