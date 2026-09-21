Мужская сборная Азербайджана обыграла Аргентину на шахматной олимпиаде в Самарканде

Мужская сборная Азербайджана обыграла Аргентину в шестом туре Всемирной шахматной олимпиады, тогда как женская команда потерпела первое поражение на турнире, уступив Казахстану.

Как сообщает Report, соревнования проходят в узбекском Самарканде.

Мужская сборная Азербайджана победила команду Аргентины со счетом 2,5:1,5. Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Магомед Мурадлы завершили свои партии вничью, а Айдын Сулейманлы одержал победу над соперником.

Женская команда Азербайджана уступила Казахстану с аналогичным счетом - 1,5:2,5. Хадиджа Баладжаева, Говхар Бейдуллаева и Гюльнар Мамедова сыграли вничью, а Гюнай Мамедзаде потерпела поражение.

Ранее мужская сборная победила Марокко (4:0), Филиппины (3:1) и Швейцарию (3:1), а также сыграла вничью с Чехией (2:2) и Румынией (2:2).

Женская команда Азербайджана выиграла первые пять матчей, одолев Гватемалу (4:0), Данию (4:0), Швецию (2,5:1,5), Англию (2,5:1,5) и Сербию (3:1).

После шести туров мужская сборная Азербайджана с 10 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а женская команда с 10 очками располагается на 9-й позиции.

Всемирная шахматная олимпиада проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров. Соревнования завершатся 27 сентября.