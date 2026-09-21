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    Şahmat Olimpiadası: Azərbaycanın kişi komandası qələbə qazanıb, qadınlar isə məğlub olublar

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2026
    • 18:40
    Şahmat Olimpiadası: Azərbaycanın kişi komandası qələbə qazanıb, qadınlar isə məğlub olublar

    Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçiriblər.

    "Report"un məlumatına görə, kişilərdən ibarət komanda VI turda Argentina ilə üz-üzə gəlib.

    Görüş yığmamızın 2,5:1,5 hesablı üstünlüyü ilə bitib. Şəhriyar Məmmədyarov, Rauf Məmmədov və Məhəmməd Muradlı heç-heçəyə razılaşıb, Aydın Süleymanlı isə rəqibinə qalib gəlib.

    Qadın şahmatçılarımız isə Qazaxıstana 1,5:2,5 hesabı ilə uduzublar. Xanım Balacayeva, Gövhər Beydullayeva və Gülnar Məmmədova rəqibləri ilə bərabərə qalıblar, Günay Məmmədzadə isə məğlub olub.

    Bundan əvvəl kişilərdən ibarət komanda Mərakeşi (4:0), Filippini (3:1) və İsveçrəni (3:1) üstələyib, Çexiya (2:2) və Rumıniya (2:2) ilə heç-heçə edib. Qadın millisi isə Qvatemala (4:0), Danimarka (4:0), İsveç (2,5:1,5), İngiltərə (2,5:1,5) və Serbiya (3:1) üzərində qələbə qazanıb.

    6 turdan sonra Azərbaycanın kişilərdən ibarət yığması 10 xalla turnir cədvəlində 12-ci, qadınlardan ibarət kollektiv isə 10 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarət keçirilir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Şəhriyar Məmmədyarov Gövhər Beydullayeva
    Мужская сборная Азербайджана обыграла Аргентину на шахматной олимпиаде в Самарканде

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