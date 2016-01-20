​Мутко: Российское антидопинговое агентство возобновляет работу

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) возвращена часть полномочий, оно возобновляет свою работу. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр спорта России Виталий Мутко.

"Ряд программ разрешены: образовательная программа, выдача лицензий, вывоз проб. Эти полномочия агентству возвращены", - пояснил Мутко.

По словам Мутко, российская сторона готова взять в штат РУСАДА несколько иностранных специалистов, которые будут рекомендованы Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

В ноябре прошлого года независимая комиссия ВАДА обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой.