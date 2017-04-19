Мурад Дадашев примет участие в "Бакинском марафоне 2017" - ВИДЕО

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В рамках подготовки к "Бакинскому марафону 2017" продолжается проект "Люди Бакинского марафона".

Как сообщает Report, очередным гостем рубрики, реализованной при организационной поддержке компании Sport Marketing Group (SMG), стал известный продюсер и заслуженный артист Мурад Дадашев.

Он отметил, что участие в марафоне означает зарядиться энергией тысяч людей.

По словам М.Дадашева, это – шанс: "Повседневная жизнь в достаточной степени нас трясет. Мы переживаем как хорошие, так и не очень хорошие события. Хотя мы и говорим, что не одни, все равно мы одни. Прийти на марафон важно, чтобы за секунду зарядиться энергией тысяч людей. Человек хоть на миг должен уйти с повестки. Это – прекрасная возможность. Я и сам занимался спортом, дзюдо. Хотя этого не скажешь по моему внешнему виду, это так. Я не знаю, сколько пробегу. То есть, смогу ли благополучно добежать? Факт в том, что мы все вместе выйдем на стартовую точку. Вот это важный вопрос. Думай, что если я приду и буду бежать, вы тоже непременно должны бежать".

Отметим, что предстоящий 30 апреля "Бакинский марафон-2017" будет стартовать в 10:00. Марафон, проводимый второй раз по инициативе Фонда Гейдара Алиева, будет организован при содействии Приморского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона. Проект реализует компания SMG.