МОК рекомендовал сохранить бокс на Играх-2020, но AIBA отстранена от проведения турнира

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Игр-2020 в Токио, но также призвал лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) статуса признания.

Данная рекомендация была принята в среду на заседании исполкома МОК. При этом статус полного признания может быть возвращен AIBA после ближайших Олимпийских игр, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В этой связи организацией боксерского турнира будет заниматься не AIBA, а сам МОК. Для организации турнира была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Группа займется организацией проведения квалификационных соревнований олимпийского турнира, которые должны пройти с января по май 2020 года. Также группа утвердит мужские и женские весовые категории и систему распределения квот.