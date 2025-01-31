МОК ответил на запрос НОК Азербайджана о некачественных медалях с парижской Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на запрос Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана по поводу качества медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на запрос Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана по поводу качества медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, в МОК рекомендовали направить информацию о спортсменах и фотографии медалей для дальнейшего рассмотрения. После проверки комитет предоставит разъяснения по процедуре их замены.

Ранее пять азербайджанских спортсменов, завоевавших награды на Олимпийских играх в Париже, обратились в НОК с жалобами на ухудшение качества полученных ими медалей. В связи с этим комитет провел необходимое расследование и направил официальный запрос в МОК. На золотой медали олимпийского чемпиона по дзюдо Зелима Коцоева, серебряных медалях таэквондиста Гашима Магомедова и боксера Альфонсо Домингеса, а также бронзовых медалях борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова и борца вольного стиля Георгия Мешвилдишвили сошло покрытие.