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МОК ответил на запрос НОК Азербайджана о некачественных медалях с парижской Олимпиады

МОК ответил на запрос НОК Азербайджана о некачественных медалях с парижской Олимпиады Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на запрос Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана по поводу качества медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
31 января 2025 г. 16:41
МОК ответил на запрос НОК Азербайджана о некачественных медалях с парижской Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на запрос Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана по поводу качества медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, в МОК рекомендовали направить информацию о спортсменах и фотографии медалей для дальнейшего рассмотрения. После проверки комитет предоставит разъяснения по процедуре их замены.

Ранее пять азербайджанских спортсменов, завоевавших награды на Олимпийских играх в Париже, обратились в НОК с жалобами на ухудшение качества полученных ими медалей. В связи с этим комитет провел необходимое расследование и направил официальный запрос в МОК. На золотой медали олимпийского чемпиона по дзюдо Зелима Коцоева, серебряных медалях таэквондиста Гашима Магомедова и боксера Альфонсо Домингеса, а также бронзовых медалях борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова и борца вольного стиля Георгия Мешвилдишвили сошло покрытие.

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Версия на английском языке IOC promises action after Azerbaijan's athletes receive defective medals at Paris Olympics
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Azərbaycan idmançılarının keyfiyyətini itirən medalları ilə bağlı MOK-un müraciətinə cavab verib

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