МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет опубликовал правила поведения для делегации «олимпийских спортсменов из России» на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.

Как сообщает Report, спортсмены из России должны будут подписать декларацию об отлучении от Игр в случае нарушения перечисленных правил.

«Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России», –– говорится в сообщении МОКа.

При этом российская делегация сможет вывесить флаг в своих спальнях и закрытых помещениях, но только с предварительного согласия МОКа.