Минспорта Дагестана опровергло информацию о включении Расула Чунаева в список дагестанцев, которые выступят на Рио-2016

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Министерство по физической культуре и спорту Дагестана опровергло информацию о включении борца греко-римского стиля Расула Чунаева в список дагестанцев, которые выступят на Олимпийских играх Рио-2016.

Как заявил Report первый заместитель министра по физической культуре и спорту Дагестана Зайнал Салаутдинов, в списке, подготовленном министерством, числятся имена борцов в вольном стиле Джамалудина Магомедова (125 кг) и Шарипа Шарипова (86 кг).

Отметим, что информационное агентство РИА Дагестан, ссылаясь на источник в минспорта Дагестана, включил спортсмена по Греко-римской борьбе Расула Чунаева в ряд натурализованных Азербайджаном спортсменов.

Относительно шансов азербайджанских борцов на Олимпиаде в Рио первый заместитель министра З.Салаутдинов отметил, что ожидает золотые медали от азербайджанских борцов. З.Салаутдинов особо отметил Шарипа Шарипова: "Будучи обладателем золотой медали прошедших олимпийских игр, Шарипов может повторить свое достижение. Правда, есть комплекс факторов, которые могут препятствовать спортсмену, среди которых огромная разница часовых поясов. Но в любом случае желаю удачи азербайджанским борцам".

Напомним, что Pасул Чунаев родился и вырос в селе Габагчоль Балакянского района Азербайджана и там же начал заниматься борьбой.