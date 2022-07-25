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Министр встретился с членами сборной, которые примут участие в шахматной Олимпиаде

Министр встретился с членами сборной, которые примут участие в шахматной Олимпиаде 19:44
Индивидуальные
25 июля 2022 г. 20:21
Министр встретился с членами сборной, которые примут участие в шахматной Олимпиаде

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с членами национальной команды, которая будет представлять Азербайджан на 44-й Всемирной Шахматной Олимпиаде.

Как сообщает Report, Ф.Гаибов поинтересовался их подготовкой и пожелал им успехов в предстоящем соревновании. Обменявшись мнениями с шахматистами, министр ответил на их вопросы.

Шахматная Олимпиада пройдет с 28 июля по 10 августа в индийском городе Ченнаи. В состав мужской сборной вошли Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурабейли и Ниджат Абасов. В составе женской сборной выступят Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Гевхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева и Ульвия Фаталиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir Şahmat Olimpiadasında iştirak edəcək milli üzvləri ilə görüşüb

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