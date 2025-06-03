Министр спорта Грузии посетит Азербайджан

Министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе посетит Азербайджан.

Министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе посетит Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он сказал на встрече с членами парламента Азербайджана в Грузии.

В ходе встречи состоялся продуктивный обмен мнениями по углублению сотрудничества в сфере спорта между двумя странами.

Во время визита планируется встреча Гоголадзе с азербайджанским коллегой, на которой будет обсужден ряд новых проектов, которые внесут вклад в дальнейшее укрепление связей между двумя государствами и народами.

Гоголадзе подчеркнул, что в последние годы Азербайджан превратился в важный центр проведения международных спортивных соревнований и обладает большим опытом в этой сфере.

Министр отметил, что регулярные встречи способствуют укреплению связей между двумя дружественными и братскими странами.