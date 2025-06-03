О нас

Министр спорта Грузии посетит Азербайджан

Министр спорта Грузии посетит Азербайджан Министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе посетит Азербайджан.
Индивидуальные
3 июня 2025 г. 18:54
Министр спорта Грузии посетит Азербайджан

Министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе посетит Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он сказал на встрече с членами парламента Азербайджана в Грузии.

В ходе встречи состоялся продуктивный обмен мнениями по углублению сотрудничества в сфере спорта между двумя странами.

Во время визита планируется встреча Гоголадзе с азербайджанским коллегой, на которой будет обсужден ряд новых проектов, которые внесут вклад в дальнейшее укрепление связей между двумя государствами и народами.

Гоголадзе подчеркнул, что в последние годы Азербайджан превратился в важный центр проведения международных спортивных соревнований и обладает большим опытом в этой сфере.

Министр отметил, что регулярные встречи способствуют укреплению связей между двумя дружественными и братскими странами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın idman naziri Azərbaycana gələcək

Экслюзивные новости

Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi