Министр поинтересовался проблемами Федерации стрельбы из лука

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации стрельбы из лука.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации стрельбы из лука.

Как сообщили Report в министерстве, Ф.Гаибов поинтересовался тренировочной базой сборной.

Генсек федерации Мурад Исфандияров проинформировал министра о проделанной работе и планах на будущее.

Главный тренер сборной Натиг Фазилов отметил, что состояние тренировочной базы, где по выходным тренируются до 30 спортсменов, не соответствует стандартам, и поэтому есть необходимость в создании для команды лучших условий.

Было отмечено, что в настоящее время основной целью спортсменов является подготовка к V Играм исламской солидарности.

На встрече также присутствовала замминистра Мариана Василева.