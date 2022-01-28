Министр поинтересовался проблемами Федерации стрельбы из лука

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации стрельбы из лука.
Как сообщили Report в министерстве, Ф.Гаибов поинтересовался тренировочной базой сборной.
Генсек федерации Мурад Исфандияров проинформировал министра о проделанной работе и планах на будущее.
Главный тренер сборной Натиг Фазилов отметил, что состояние тренировочной базы, где по выходным тренируются до 30 спортсменов, не соответствует стандартам, и поэтому есть необходимость в создании для команды лучших условий.
Было отмечено, что в настоящее время основной целью спортсменов является подготовка к V Играм исламской солидарности.
На встрече также присутствовала замминистра Мариана Василева.