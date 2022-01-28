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Министр поинтересовался проблемами Федерации стрельбы из лука

Министр поинтересовался проблемами Федерации стрельбы из лука Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации стрельбы из лука.
Индивидуальные
28 января 2022 г. 21:02
Министр поинтересовался проблемами Федерации стрельбы из лука

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации стрельбы из лука.

Как сообщили Report в министерстве, Ф.Гаибов поинтересовался тренировочной базой сборной.

Генсек федерации Мурад Исфандияров проинформировал министра о проделанной работе и планах на будущее.

Главный тренер сборной Натиг Фазилов отметил, что состояние тренировочной базы, где по выходным тренируются до 30 спортсменов, не соответствует стандартам, и поэтому есть необходимость в создании для команды лучших условий.

Было отмечено, что в настоящее время основной целью спортсменов является подготовка к V Играм исламской солидарности.

На встрече также присутствовала замминистра Мариана Василева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir Kamandan Oxatma Federasiyasının problemləri ilə tanış olub

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