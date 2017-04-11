Министр образования Беларуси: Решение о проведении очередных Европейских игр в Минске правильное

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В столице Беларуси Минске стартовал День азербайджанской молодежи.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства молодежи и спорта, на мероприятии нашу страну представляет делегация азербайджанской молодежи во главе с замминистра Интигамом Бабаевым.

В рамках мероприятия состоялась встреча Интигама Бабаева и министра образования Беларуси Игоря Карпенко с местной общественно активной молодежью в формате открытого разговора. На встрече участникам была предоставлена обширная информация о проводимой в двух странах работе с молодежью. Замминистра представил обширную информацию о I Европейских играх "Баку 2015" и деятельности участвующих здесь волонтеров. Он также проинформировал белорусскую молодежь о деятельности Фонда молодежи при президенте, проводимых в Азербайджане работах с молодежью, принятых госпрограммах.

И.Карпенко отметил, что решение о проведении очередных Европейских игр в 2019 году в Минске было правильным и заявил о важности для них опыта Азербайджана в данной сфере.

В заключение И.Бабаев и И.Карпенко ответили на вопросы молодежи. На мероприятии, где также присутствовали обучающиеся в Беларуси азербайджанцы, обсудили молодежную политику обеих стран.