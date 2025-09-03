Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Министр молодежи принял участие во встрече со сторонами Международной конвенции ЮНЕСКО

    Индивидуальные
    • 03 сентября, 2025
    • 18:08
    Министр молодежи принял участие во встрече со сторонами Международной конвенции ЮНЕСКО

    Министр молодежи и спорта Азербайджана, заместитель председателя Бюро сторон Международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте Фарид Гаибов принял участие онлайн-встрече со странами-участницами на тему "20-летие Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и подготовка к COP10".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

    В своем выступлении министр подчеркнул активное участие Азербайджана в этих процессах, а также отметил важность усиления прозрачных механизмов контроля, создания устойчивой модели финансирования и углубления международного сотрудничества.

    В мероприятии приняли участие представители государств-сторон Конвенции, международных организаций, а также эксперты в сфере борьбы с допингом. 

    На встрече была обсуждена подготовка к COP10, план мероприятий, посвященных 20-летию Конвенции, а также предложения по финансированию, управлению, мониторингу и мирному разрешению споров.

    ЮНЕСКО Международная конвенция COP10 Фарид Гаибов Министерство молодежи и спорта
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Nazir "İdmanda Dopinqə Qarşı Beynəlxalq Konvensiyanın 20 illiyi və COP10-a hazırlıq" mövzusunda görüşdə iştirak edib

    Последние новости

    19:19

    США и Грузия обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности

    В регионе
    19:11
    Видео

    "Узбекистан 24" подготовил специальный сюжет о Baku TV

    Медиа
    19:07

    Президент Египта наградил азербайджанского ученого орденом первой степени

    Диаспора
    19:04

    ГЭЦ обнародовал результаты конкурса по приему на вакантные места в вузы

    Наука и образование
    18:58

    Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

    Происшествия
    18:47

    Азербайджан обсудил с АБР партнерство в сфере развития бизнеса и "зеленого" роста

    Финансы
    18:41

    Путин признал наличие проблем во взаимоотношениях России с Азербайджаном

    В регионе
    18:21

    Путин: Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной

    В регионе
    18:18
    Видео

    Три соглашения по Новой Каледонии: Предлоги Франции для отсрочки процесса деколонизации - ВИДЕО

    Внешняя политика
    Лента новостей