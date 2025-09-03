Министр молодежи принял участие во встрече со сторонами Международной конвенции ЮНЕСКО

Министр молодежи и спорта Азербайджана, заместитель председателя Бюро сторон Международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте Фарид Гаибов принял участие онлайн-встрече со странами-участницами на тему "20-летие Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и подготовка к COP10".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

В своем выступлении министр подчеркнул активное участие Азербайджана в этих процессах, а также отметил важность усиления прозрачных механизмов контроля, создания устойчивой модели финансирования и углубления международного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие представители государств-сторон Конвенции, международных организаций, а также эксперты в сфере борьбы с допингом.

На встрече была обсуждена подготовка к COP10, план мероприятий, посвященных 20-летию Конвенции, а также предложения по финансированию, управлению, мониторингу и мирному разрешению споров.