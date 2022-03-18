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Министр молодежи и спорта: Мы не признаем такую федерацию

Министр молодежи и спорта: Мы не признаем такую федерацию "Решением коллегии статус Федерации хоккея на траве был ликвидирован, мы такую структуру не признаем".
Индивидуальные
18 марта 2022 г. 13:48
Министр молодежи и спорта: Мы не признаем такую федерацию

"Решением коллегии статус Федерации хоккея на траве был ликвидирован, мы такую структуру не признаем".

Как передает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он отметил, что если возникнет новая федерация, то ее аккредитация может быть рассмотрена после прохождения соответствующих документов через исполнительные органы: "Федерации – общественные объединения и их деятельность независима. Мы как министерство регулярно встречаемся с их представителями, информируем о нашей спортивной политике, направлениях, в которых будем работать совместно".

Отметим, что президентом Федерации хоккея на траве был экс-министр налогов Фазиль Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Gənclər və idman naziri: "Biz belə federasiya tanımırıq"

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