Министр молодежи и спорта: Мы не признаем такую федерацию

"Решением коллегии статус Федерации хоккея на траве был ликвидирован, мы такую структуру не признаем".

"Решением коллегии статус Федерации хоккея на траве был ликвидирован, мы такую структуру не признаем".

Как передает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он отметил, что если возникнет новая федерация, то ее аккредитация может быть рассмотрена после прохождения соответствующих документов через исполнительные органы: "Федерации – общественные объединения и их деятельность независима. Мы как министерство регулярно встречаемся с их представителями, информируем о нашей спортивной политике, направлениях, в которых будем работать совместно".

Отметим, что президентом Федерации хоккея на траве был экс-министр налогов Фазиль Мамедов.