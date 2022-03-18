Министр молодежи и спорта: Мы не признаем такую федерацию

"Решением коллегии статус Федерации хоккея на траве был ликвидирован, мы такую структуру не признаем".
Как передает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Он отметил, что если возникнет новая федерация, то ее аккредитация может быть рассмотрена после прохождения соответствующих документов через исполнительные органы: "Федерации – общественные объединения и их деятельность независима. Мы как министерство регулярно встречаемся с их представителями, информируем о нашей спортивной политике, направлениях, в которых будем работать совместно".
Отметим, что президентом Федерации хоккея на траве был экс-министр налогов Фазиль Мамедов.