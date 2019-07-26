Министр молодежи и спорта: Мечтаем, чтобы Азербайджан попал в пятерку

"Такие комплексные соревнования очень важны для спортсменов. Потому что они живут в другом месте – в Деревне атлетов. Знакомство в такой среде, быть вместе как команда - большой опыт для нашей молодежи. Мы верим, что они смогут воспользоваться этим опытом в будущем".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, рассказывая о проходящем в Баку Летнем Европейском олимпийском юношеском фестивале (EYOF).

Министр рассказал об ожиданиях, которые связывают с азербайджанскими спортсменами на EYOF: "На этом фестивале мы возлагаем большие надежды на некоторые виды спорта и как всегда ждем много медалей. Хотелось бы, чтобы на этом фестивале было много видов спорта, в которых мы завоевываем медали и чтобы мы завоевывали медали по 4-5 видам. Но в любом случае, за 2 дня до завершения, мы по качеству и количеству медалей занимаем второе место. Мечтаем о том, чтобы Азербайджан попал в пятерку".

Отметим, что сейчас Азербайджан на втором месте с 9 золотыми, 5 серебряными и 5 бронзовыми медалями. На первом месте Россия с 18 золотыми, 10 серебряными и 14 бронзовыми медалями.