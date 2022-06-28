Министр Фарид Гаибов посетил регионы

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил ряд городов и районов Азербайджана.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил ряд городов и районов Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, ознакомившись с состоянием и возможностями Центра обучения и отдыха молодежи в Дашкесане, Ф.Гаибов дал соответствующие поручения для организации эффективной деятельности Центра.

В Гяндже Ф.Гаибов поинтересовался подготовительными работами к национальному летнему фестивалю "Яйлаг", ознакомился со строительством Дворца спорта, в Гедабеке посетил детско-юношескую спортивную школу и молодежный спортивный клуб. Во время поездки в Кюрдамир министр ознакомился с состоянием городского стадиона, Дома молодежи, Олимпийского спортивного комплекса.