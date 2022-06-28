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Министр Фарид Гаибов посетил регионы

Министр Фарид Гаибов посетил регионы Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил ряд городов и районов Азербайджана.
Индивидуальные
28 июня 2022 г. 14:15
Министр Фарид Гаибов посетил регионы

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил ряд городов и районов Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, ознакомившись с состоянием и возможностями Центра обучения и отдыха молодежи в Дашкесане, Ф.Гаибов дал соответствующие поручения для организации эффективной деятельности Центра.

В Гяндже Ф.Гаибов поинтересовался подготовительными работами к национальному летнему фестивалю "Яйлаг", ознакомился со строительством Дворца спорта, в Гедабеке посетил детско-юношескую спортивную школу и молодежный спортивный клуб. Во время поездки в Кюрдамир министр ознакомился с состоянием городского стадиона, Дома молодежи, Олимпийского спортивного комплекса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov bölgələrdə olub, yaylaq festivalına hazırlıqla maraqlanıb

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