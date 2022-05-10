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Впервые подготовлен рейтинг спортсменов в Азербайджане

Впервые подготовлен рейтинг спортсменов в Азербайджане Впервые Министерство молодежи и спорта подготовит рейтинг азербайджанских спортсменов.
Индивидуальные
10 мая 2022 г. 17:30
Впервые подготовлен рейтинг спортсменов в Азербайджане

Министерство молодежи и спорта впервые подготовит рейтинг азербайджанских спортсменов.

Как сообщили Report в министерстве, рейтинговые очки будут подсчитываться в соответствии с классификацией международных соревнований, представленной спортивными федерациями. Международные соревнования по видам делятся на 4 категории в соответствии с их рейтингом, а очки начисляются в зависимости от призовых мест, занятых на этих соревнованиях.

Спортсмены, успешно выступившие на Олимпийских играх, получают приоритет в рейтинге. Затем, с учетом вида спорта, будут учитываться результаты чемпионатов мира и Европы и других соревнований.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə idmançıların reytinq cədvəli açıqlanıb

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