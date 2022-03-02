Министерство по делам молодежи и спорта меняет свой логотип

Министерство по делам молодежи и спорта объявило конкурс на разработку нового логотипа.

Министерство по делам молодежи и спорта объявило конкурс на разработку нового логотипа.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, дизайн логотипа должен быть оригинальным и концептуальным и включать общие элементы, относящиеся к молодежи и спорту.

На конкурс должны быть представлены только те логотипы, которые не использовались ранее и не дублируют элементы существующих логотипов.

Предложения должны быть направлены в Министерство в течение 10 рабочих дней - до 16 марта. Каждый участник может представить несколько проектов. В конкурсе может принять участие любое лицо или компания.

Представленные предложения будут оценены комиссией, после чего будет объявлен победитель конкурса.