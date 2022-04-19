Объявлен прием на работу на должность директоров пяти спортивных объектов

Министерство молодежи и спорта объявило прием на работу на должность директоров пяти спортивных объектов.

Министерство молодежи и спорта объявило прием на работу на должность директоров пяти спортивных объектов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную станицу министерства в Facebook, это ООО Гянджинский спортивно-олимпийский комплекс, ООО Шекинский спортивно-олимпийский комплекс, Республиканский олимпийский центр в Баку, Олимпийский учебно-спортивный центр "Кура" в Мингячевире и Республиканский велотрек в столице.

У кандидатов в возрасте до 55 лет необходимо наличие 6-летнего стажа работы в спортивной сфере.

Заинтересованные должны отправить документы на соответствующий адрес до 23 апреля.