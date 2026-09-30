"Мингячевирская регата-2026": Представители Азербайджана завоевали еще три медали

Представители Азербайджана во второй день международного турнира "Мингячевирская регата-2026" завоевали еще три медали.

Как сообщает корреспондент Report, в соревнованиях на двухместных байдарках на дистанции 500 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения пара Тенгиз Гагнидзе - Гияс Ахмедов (1:54.51) заняла первое место.

Тандем Нуран Рагимли - Эльвин Алиев (2:03.43) стал третьим.

В соревнованиях на одноместном каноэ на дистанции 1000 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения Гусейн Самедли (4:43.54) завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что в турнире, который завершится 1 октября, участвуют более 100 молодых гребцов из Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.