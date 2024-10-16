"Мингячевирская регата - 2024": Азербайджанские гребцы завоевали 9 медалей в первый день

Азербайджанские гребцы завоевали 9 медалей в первый день международного турнира "Мингячевирская регата - 2024".

Азербайджанские гребцы завоевали 9 медалей в первый день международного турнира "Мингячевирская регата - 2024".

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, Мухаммед Гасанов завоевал бронзу, а Алимурад Гаджизаде – серебро.

Гасанов занял третье место в академической гребле на дистанции 1000 м среди спортсменов 2010-2011 г.р., а Гаджизаде – второе место в гребле на байдарке на 1000 м среди участников 2008-2009 г.р.

Ранее представители Азербайджана завоевали 7 медалей. Турнир завершится 18 октября.