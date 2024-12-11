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Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбы

Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбы Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбы Ненадом Лаловичем.
Индивидуальные
11 декабря 2024 г. 17:22
Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбы

Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбы Ненадом Лаловичем.

Как сообщает Report, информацией об этом Джаббаров поделился в своем аккаунте в соцсети "Х".

"Мы отметили проделанную в Азербайджане работу по развитию борьбы, обсудили развитие сотрудничества, связанного с подготовкой молодых талантов, дальнейшим ростом профессионализма и международных успехов наших спортсменов. Подчеркнули, что представленность Федерации борьбы Азербайджана в руководстве вновь созданного единого Комитета по грэпплингу, панкратиону и любительскому ММА является показателем высокого внимания нашей страны к борьбе", - отметил глава Федерации борьбы Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Dünya Güləş Birliyinin prezidenti ilə görüşüb

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