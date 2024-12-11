Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбы
Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбыПрезидент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбы Ненадом Лаловичем.
Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбы Ненадом Лаловичем.
Как сообщает Report, информацией об этом Джаббаров поделился в своем аккаунте в соцсети "Х".
"Мы отметили проделанную в Азербайджане работу по развитию борьбы, обсудили развитие сотрудничества, связанного с подготовкой молодых талантов, дальнейшим ростом профессионализма и международных успехов наших спортсменов. Подчеркнули, что представленность Федерации борьбы Азербайджана в руководстве вновь созданного единого Комитета по грэпплингу, панкратиону и любительскому ММА является показателем высокого внимания нашей страны к борьбе", - отметил глава Федерации борьбы Азербайджана.
Dünya Güləş Birliyinin (@wrestling) prezidenti Nenad Laloviçlə görüşməkdən məmnun olduq.#Azərbaycan-da güləşin inkişafı üçün görülən işləri qeyd etdik, gənc istedadların yetişdirilməsi, idmançılarımızın peşəkarlığının və beynəlxalq uğurlarının daha da artırılması ilə bağlı… pic.twitter.com/y75iGTzddI