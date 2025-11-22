Микаил Джаббаров: Наши борцы завершили 2025 год с великолепными результатами

Азербайджанские борцы завершили 2025 год великолепными результатами.

Report сообщает, что об этом написал президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсети "X".

Руководитель организации поздравил борцов, завоевавших медали на VI Играх исламской солидарности:

"Наши борцы завершили 2025 год с великолепными результатами. Команда блестяще выступила на Играх исламской солидарности, организованных в городе Эр-Рияде в Саудовской Аравии, завоевав 11 медалей (2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые). От всего сердца поздравляем с этим достижением наших спортсменов, их тренеров и родителей и желаем продолжения успехов в следующем году".

Отметим, что на Исламиаде из азербайджанских борцов Жаля Алиева и Арсений Джиоев завоевали золото, Хасрат Джафаров, Мурад Ахмедиев, Рузанна Мамедова, Ислам Базарганов, Аганезер Новрузов - серебро, Эльнура Мамедова, Нигяр Мирзазаде, Магомедхан Магомедов, Георгий Мешвилдишвили - бронзовые награды.