    Микаил Джаббаров: Наши борцы завершили 2025 год с великолепными результатами

    Индивидуальные
    • 22 ноября, 2025
    • 13:44
    Микаил Джаббаров: Наши борцы завершили 2025 год с великолепными результатами

    Азербайджанские борцы завершили 2025 год великолепными результатами.

    Report сообщает, что об этом написал президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсети "X".

    Руководитель организации поздравил борцов, завоевавших медали на VI Играх исламской солидарности:

    "Наши борцы завершили 2025 год с великолепными результатами. Команда блестяще выступила на Играх исламской солидарности, организованных в городе Эр-Рияде в Саудовской Аравии, завоевав 11 медалей (2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые). От всего сердца поздравляем с этим достижением наших спортсменов, их тренеров и родителей и желаем продолжения успехов в следующем году".

    Отметим, что на Исламиаде из азербайджанских борцов Жаля Алиева и Арсений Джиоев завоевали золото, Хасрат Джафаров, Мурад Ахмедиев, Рузанна Мамедова, Ислам Базарганов, Аганезер Новрузов - серебро, Эльнура Мамедова, Нигяр Мирзазаде, Магомедхан Магомедов, Георгий Мешвилдишвили - бронзовые награды.

