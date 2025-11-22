Микаил Джаббаров: Наши борцы завершили 2025 год с великолепными результатами
- 22 ноября, 2025
- 13:44
Азербайджанские борцы завершили 2025 год великолепными результатами.
Report сообщает, что об этом написал президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсети "X".
Руководитель организации поздравил борцов, завоевавших медали на VI Играх исламской солидарности:
"Наши борцы завершили 2025 год с великолепными результатами. Команда блестяще выступила на Играх исламской солидарности, организованных в городе Эр-Рияде в Саудовской Аравии, завоевав 11 медалей (2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые). От всего сердца поздравляем с этим достижением наших спортсменов, их тренеров и родителей и желаем продолжения успехов в следующем году".
Отметим, что на Исламиаде из азербайджанских борцов Жаля Алиева и Арсений Джиоев завоевали золото, Хасрат Джафаров, Мурад Ахмедиев, Рузанна Мамедова, Ислам Базарганов, Аганезер Новрузов - серебро, Эльнура Мамедова, Нигяр Мирзазаде, Магомедхан Магомедов, Георгий Мешвилдишвили - бронзовые награды.
Our wrestlers concluded the year 2025 with an excellent performance.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) November 22, 2025
At the Islamic Solidarity Games held in Riyadh, Saudi Arabia, our team earned a total of 11 medals — 2 gold, 5 silver, and 4 bronze.
🥇 Gold medalists: Zhala Aliyeva, Arsenii Dzhioev
🥈 Silver medalists:… pic.twitter.com/fzAKO8M11O