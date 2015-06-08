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    Международный олимпийский комитет приостановил финансирование SportAccord

    IOC не признает такую организацию

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет (IOC) приостановил финансирование SportAccord, объединяющей в себе федерации по олимпийским и неолимпийским видам. Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе IOC.

    В официальном заявлении говорится: "Также, как и многие члены, мы приостанавливаем признание и финансирование SportAccord до решения проблем. Мы будем ждать результаты консультаций и пригласим соответствующих представителей для обсуждения данного вопроса".

    IOC готов непосредственно содействовать в борьбе с допингом, коррупцией и договорными матчами.

    Отметим, что недавно руководитель SportAccord Мариус Визер подал в отставку после конфликта с президентом IOC Томасом Бахом. 

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