Международный олимпийский комитет приостановил финансирование SportAccord

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет (IOC) приостановил финансирование SportAccord, объединяющей в себе федерации по олимпийским и неолимпийским видам. Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе IOC.

В официальном заявлении говорится: "Также, как и многие члены, мы приостанавливаем признание и финансирование SportAccord до решения проблем. Мы будем ждать результаты консультаций и пригласим соответствующих представителей для обсуждения данного вопроса".

IOC готов непосредственно содействовать в борьбе с допингом, коррупцией и договорными матчами.

Отметим, что недавно руководитель SportAccord Мариус Визер подал в отставку после конфликта с президентом IOC Томасом Бахом.