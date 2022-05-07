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Международная федерация тенниса приостановила членства России и Беларуси

Международная федерация тенниса приостановила членства России и Беларуси Российскую и белорусскую федерации тенниса исключили из Международной теннисной федерации (ITF).
Индивидуальные
7 мая 2022 г. 04:37
Международная федерация тенниса приостановила членства России и Беларуси

Российскую и белорусскую федерации тенниса исключили из Международной теннисной федерации (ITF).

Как передает Report, об этом заявили в Федерации тенниса Украины, поставившей этот вопрос на внеочередной конференции ITF.

"Сегодня состоялась внеочередная конференция Международной федерации тенниса. Главным вопросом стала ратификация решения совета директоров о приостановке членства Федерации тенниса России и Федерации тенниса Беларуси и дисквалификация сборных этих стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения российской и белорусской теннисной федерации из ITF.

"Таким образом, федерации тенниса России и Беларуси окончательно отстранены. Вопрос об отстранении отдельных спортсменов будет обсуждаться в будущем", - резюмировали в Федерации тенниса Украины.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Belarusun tennis federasiyaları ITF-yə üzvlükdən məhrum edilib

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