Международная федерация дзюдо опубликовала посткард о Баку

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Первое, что приходит на ум, когда ты впервые оказываешься в Баку, - это просто "Вау!"".

Как передает Report, об этом говорится в статье-посткарде Алана Абрахамсона, посвященной предстоящему чемпионату по дзюдо в столице Азербайджана 20-27 сентября. Статья опубликована на официальном сайте Международной федерации дзюдо.

В статье рассказывается о колорите, красотах и захватывающих дух ощущениях Баку. Автор отмечает, что не нужно спешить сравнивать Баку с какими-либо мегаполисами или историческими городами мира.

"Не обманывайтесь. Баку и без того есть чем вас удивить!", - настаивает автор статьи.

Помимо этого, в статье Абрахамсон проводит параллель между историческим прошлым города, его архитектурным наследием, 12-15 вв. и его футуристическим настоящим, включая такие бесподобные примеры современного зодчества, как Центр Гейдара Алиева (Дизайнер: Заха Хадид), Огненные Башни (Flame Towers) и другие небоскребы, ставшие новыми визитными карточками Баку.

Куда же без успехов Баку в проведении крупных международных мероприятий. Автор перед проведением чемпионата мира по дзюдо напоминает читателям о большом опыте страны в этом деле.

"В 2012-ом году Баку принимал у себя песенный конкурс "Евровидение". Первые в истории Европейские игры также прошли в Баку в 2015-ом году. Последние два года пилоты Гран-При F1 также соревновались на трассах Баку. Кроме того, в 2020-м году на Бакинском олимпийском стадионе состоится матч четвертьфинала UEFA", - отмечает А.Абрахамсон.