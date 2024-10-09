О нас

Меджид Сеидов наблюдал за тренировочным процессом гимнасток в Нахчыване

Меджид Сеидов наблюдал за тренировочным процессом гимнасток в Нахчыване Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Меджид Сеидов наблюдал за тренировочным процессом секции художественной гимнастики под руководством тренера Айтен Гурбановой в городе Нахчыване.
Индивидуальные
9 октября 2024 г. 18:36
Меджид Сеидов наблюдал за тренировочным процессом гимнасток в Нахчыване

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Меджид Сеидов наблюдал за тренировочным процессом секции художественной гимнастики под руководством тренера Айтен Гурбановой в городе Нахчыване.

Как сообщает Report, заместитель министра рассказал о развитии спорта в стране и достигнутых успехах под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он отметил, что развитию художественной гимнастики, как одного из популярных и массовых видов спорта в нашей стране, уделяется особое внимание.

Под руководством первого вице-президента и президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой гимнастические виды спорта развиваются высокими темпами, и в этой области достигаются значительные успехи.

Выразив благодарность за оказанное внимание, тренер Айтен Гурбанова предоставила информацию о деятельности секции и уровне подготовки юных гимнасток.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMəcid Seyidov Naxçıvan şəhərində bədii gimnastların məşq prosesini izləyib

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
6 октября 2024 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi