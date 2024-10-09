Меджид Сеидов наблюдал за тренировочным процессом гимнасток в Нахчыване

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Меджид Сеидов наблюдал за тренировочным процессом секции художественной гимнастики под руководством тренера Айтен Гурбановой в городе Нахчыване.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Меджид Сеидов наблюдал за тренировочным процессом секции художественной гимнастики под руководством тренера Айтен Гурбановой в городе Нахчыване.

Как сообщает Report, заместитель министра рассказал о развитии спорта в стране и достигнутых успехах под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он отметил, что развитию художественной гимнастики, как одного из популярных и массовых видов спорта в нашей стране, уделяется особое внимание.

Под руководством первого вице-президента и президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой гимнастические виды спорта развиваются высокими темпами, и в этой области достигаются значительные успехи.

Выразив благодарность за оказанное внимание, тренер Айтен Гурбанова предоставила информацию о деятельности секции и уровне подготовки юных гимнасток.